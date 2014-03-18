Жителів Криму передали з рук у руки, як мішок картоплі - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що жителів Криму передали з рук у руки, як мішок картоплі.

Про це він заявив на прес-конференції щодо ситуації в Криму у вівторок, 18 березня.

"Мільйони росіян лягли спати в одній країні, а прокинулися за кордоном", - сказав Путін.

Читайте такожРосія виділила допомогу Криму з бюджету Краснодарського краю

Він вважає, що питання про передачу Криму Україні вирішували кулуарно.

"В умовах тоталітарної держави у Жителів Криму та Севастополя ні про що не питали - просто поставили перед фактом. За великим рахунком, це рішення сприймалося як якась формальність. Адже территорія передавалися в рамках однієї великої країни", - підкреслює Путін.