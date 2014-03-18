Мін'юст лякає сепаратистів у Криму і на сході країни кримінальною відповідальністю

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко сьогодні на прес-конференції.

"Україна чітко заявила, що всі сепаратисти, які беруть участь у цих діях, понесуть кримінальну відповідальність. Ми не забудемо нікого з тих людей, які зараз у Криму, на території Східної України намагаються фактично розвалити Україну. Ці люди переслідуватимуться як за українським законодавством і українською правоохоронною системою, так і міжнародним законодавством", - підкреслив Петренко.