Мін'юст лякає сепаратистів у Криму і на сході країни кримінальною відповідальністю
14:37, 18 березня 2014Політика
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Всі сепаратисти, які зараз у Криму і на сході країни намагаються розвалити Україну, переслідуватимуться за українським і міжнародним законодавством.
Мін'юст лякає сепаратистів у Криму і на сході ситраны кримінальною відповідальністю
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко сьогодні на прес-конференції.
"Україна чітко заявила, що всі сепаратисти, які беруть участь у цих діях, понесуть кримінальну відповідальність. Ми не забудемо нікого з тих людей, які зараз у Криму, на території Східної України намагаються фактично розвалити Україну. Ці люди переслідуватимуться як за українським законодавством і українською правоохоронною системою, так і міжнародним законодавством", - підкреслив Петренко.
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