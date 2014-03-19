Австралія оголосила про санкції проти 12 громадян Росії та України

Глава МЗС Австралії Джулі Бішоп оголосила в середу про "запровадження адресних фінансових санкцій та заборону на в'їзд до країни для осіб, які відіграють важливу роль у російській загрозі суверенітету і територіальної цілісності України".

Про це повідомляється на офіційному сайті голови МЗС Австралії.

"Я засуджую найрішучішим чином хід президента Росії Володимира Путіна анексувати територію України Криму. Несанкціоноване голосування в Криму 16 березня, яке проводилося в той час, як російські війська ефективно контролювали територію, не може сформувати легітимну основу для будь-якої зміни статусу Криму", - зазначає Бішоп.

Австралійський міністр наголошує, що фінансові санкції та заборона на поїздку до Австрілії будуть поширюватися на 12 громадян Росії та України.

"Ці дії підтверджують чітку та однозначну підтримку Австралії територіальної цілісності та суверенітету України", - пише вона.

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Як повідомили агентству ИТАР-ТАСС в МЗС Австралії, список осіб, яким заборонений в'їзд до країни, опублікований не буде. "Імена людей, проти яких введені фінансові санкції, будуть оголошені лише після прийняття поправок до законодавчого акту про правила введення санкцій від 2011 року". За словами офіційного представника МЗС, це робиться для того, щоб "уникнути ризику виведення коштів" з Австралії.