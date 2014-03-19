Українські солдати в Перевальному чекають на рішення Києва до 21 березня

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, оприлюднивши на своїй сторінці в Facebook повідомлення групи «Інформаційний опір».

«Офіцери 36-ої бригади заявляють, що особовий склад здав зброю лише частково. Інші заявляють, що чекають на рішення Києва до 21 березня. Наші військові хочуть до цієї дати почути чітку позицію українського військово-політичного керівництва щодо перспектив перебування українських військ в Криму», - написав він.

Між тим, зазначив експерт, «російські окупанти повідомили про початок роботи з завтрашнього дня в Перевальному представників Федеральної міграційної служби РФ. За їх словами, російські паспорти будуть видаватися українським військовим, які бажають далі служити Росії, в екстреному порядку».

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно прийняв пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

Невідомі озброєні люди заблокували 36-ту окрему бригаду берегової оборони Військово-морських сил Збройних Сил України, яка базується поблизу смт Перевальне в Криму, 2 березня.

У Міноборони зазначили, що блокування відбувається у зв'язку з тим, що військовослужбовці не виконали ультиматум озброєних бійців, а саме: скласти зброю, залишити пости, поставити техніку в бокси, і пропустити їх на територію в/ч.

"Зараз периметр розташування бригади оточений приблизно однією тисячею озброєних бійців, близько 20 КамАЗами і кількома автомашинами “Тигр”. Можливий штурм військової частини Збройних Сил України", - підкреслили в Міноборони.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували про приєднання Криму до РФ.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.