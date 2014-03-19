Українські військові в Перевальному припиняють опір окупантам
11:51, 19 березня 2014Політика
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За даними групи «Інформаційний Спротив», на даний час особовий склад 36-ї бригади здає зброю на склад.
Українські військові в Перевальному припиняють опір / Reuters
Українські військові в Перевальному припиняють опір окупантам.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», українська 36-а бригада (Перевальне) припиняє опір окупантам", - пише він.
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"На даний час особовий склад бригади здає зброю на склад. Далі українські військові будуть визначатися - або приймати присягу на вірність окупантам, або звільнятися з армії, або евакуюватися на материк", - зазначає Тимчук.
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