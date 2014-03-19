У Бахчисараї заблокували українських офіцерів, які відмовилися переходити на бік РФ

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

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«Ці дії вчинені з метою недопущення збурень українських офіцерів, яких раніше нове командування частини запросило на церемонію спуску прапора України з флагштока на плацу частини. Українські офіцери відмовилися брати участь у цій церемонії. Нагадаю, що з моменту захоплення автомобільного батальйону ВМС України на флагштоках розвивалися прапори України та Росіъ , - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».