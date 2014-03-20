Мер Херсону звинуватив депутатів міськради від ПР у спробі влаштувати у місті "кримський сценарій"

Як повідомив в.о. міського голови Херсона Володимир Миколаєнко, депутати від ПР буде мають намір підняти питання про вихід Херсона зі складу України і приєднання його до РФ вже найближчої сесії, повідомляє ТСН.

При цьому Миколаєнко стверджує, що в Херсоні немає сепаратистських настроїв, однак ряд депутатів, відсторонених від фінансових потоків у місті, хочуть повернутися до влади за допомогою російських солдатів.

"Зараз всі їхні плани повернення до влади пов'язані з розгортанням на півдні України нового сепаратистського руху. Колишня влада бачить, що мешканці Херсона їх не підтримують, тому вони орієнтуються на кримський сценарій і сподіваються на те, що якщо вони допоможуть Путіну захопити Херсон, він залишить їх при влади", - каже в.о. мера Херсона. Читайте такожПутін: РФ буде захищати інтереси росіян в Україні політичними і економічними засобами

"Крім того, вчора ввечері мені подзвонила жінка, яка представилась працівницею Адміністрації президента Російської Федерації. Вона поцікавилася - які питання ми збираємося розглядати найближчої сесії і повідомила, що існує депутатська група, яка збирається ініціювати проведення в Херсоні референдуму про відділення Херсонської області від України. Ми з'ясували, що цей дзвінок був з Херсона. Я не знаю, навіщо вони дзвонили, але ми вже здогадуємося - хто це був, і зараз СБУ вже займається цими особами. Їхній дзвінок вже відстежили. Можливо, вони хотіли попередити мене про свої плани, можливо, хотіли перевірити - як я буду реагувати на ідею референдуму. Можливо, хотіли спровокувати мене".

При цьому Миколаєнко заявив, що не допустить розгляду під час сесії такої пропозиції. Нагадаємо, російський десант зробив масову висадку в Херсонській області біля селища Стрілецьке. Вони нібито захищають газоперекачувальні станції "Чорноморнафтогаз".