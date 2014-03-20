Мер Херсону звинуватив депутатів міськради від ПР у спробі влаштувати у місті "кримський сценарій"

09:02, 20 березня 2014
Політика
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Мер Херсону звинуватив  депутатів міськради від ПР у спробі влаштувати у місті референдуму, подібного до того, який 16 березня пройшов у Криму.

Украинские военные на блокпосту возле с. Чонгар (Херсонская обл.), 16 марта 2014 г.

Як повідомив в.о. міського голови Херсона Володимир Миколаєнко, депутати від ПР буде мають намір підняти питання про вихід Херсона зі складу України і приєднання його до РФ вже найближчої сесії, повідомляє ТСН.

При цьому Миколаєнко стверджує, що в Херсоні немає сепаратистських настроїв, однак ряд депутатів, відсторонених від фінансових потоків у місті, хочуть повернутися до влади за допомогою російських солдатів.

"Зараз всі їхні плани повернення до влади пов'язані з розгортанням на півдні України нового сепаратистського руху. Колишня влада бачить, що мешканці Херсона їх не підтримують, тому вони орієнтуються на кримський сценарій і сподіваються на те, що якщо вони допоможуть Путіну захопити Херсон, він залишить їх при влади", - каже в.о. мера Херсона. Читайте такожПутін: РФ буде захищати інтереси росіян в Україні політичними і економічними засобами

"Крім того, вчора ввечері мені подзвонила жінка, яка представилась працівницею Адміністрації президента Російської Федерації. Вона поцікавилася - які питання ми збираємося розглядати найближчої сесії і повідомила, що існує депутатська група, яка збирається ініціювати проведення в Херсоні референдуму про відділення Херсонської області від України. Ми з'ясували, що цей дзвінок був з Херсона. Я не знаю, навіщо вони дзвонили, але ми вже здогадуємося - хто це був, і зараз СБУ вже займається цими особами. Їхній дзвінок вже відстежили. Можливо, вони хотіли попередити мене про свої плани, можливо, хотіли перевірити - як я буду реагувати на ідею референдуму. Можливо, хотіли спровокувати мене".

При цьому Миколаєнко заявив, що не допустить розгляду під час сесії такої пропозиції. Нагадаємо, російський десант зробив масову висадку в Херсонській області біля селища Стрілецьке. Вони нібито захищають газоперекачувальні станції "Чорноморнафтогаз".

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