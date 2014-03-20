У Росії пропонують повернути Криму історичну назву

Депутат фракції ЛДПР Михайло Дегтярьов направив листа до спікера кримського парламенту Володимира Константинова, в якому запропонував передбачити для півострова другу назву - Таврида. На його думку, це сприятиме відновленню наступності між різними періодами історії Криму. Про це пишуть "Известия" із посиланням на копію листа, яка є в розпорядженні видання.

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"Крим - це земля з унікальною історією, де багато народів пліч-о-пліч мирно живуть і працюють. І колись він називався і Таврійською губернею, і Тавридою, і Кримською областю, тому я вважаю, що потрібно скористатися унікальним шансом, який дає нам російська Конституція, - встановити подвійну назву. Це зв'яже воєдино всю історію Криму", - підкреслив Михайло Дегтярьов.

Політик впевнений, що його колеги схвально сприймуть пропозицію дати Криму другу назву.