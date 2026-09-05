10 пристроїв, які Apple перестане продавати після презентації 9 вересня

Цього року скорочення торкнеться одразу кількох моделей iPhone, Apple Watch, AirPods та пристроїв для "розумного дому".

Apple готується до своєї головної презентації року, яка відбудеться 9 вересня, і разом із яскравими новинками з продажу зникне ціла низка популярних продуктів, які зараз ще доступні в її магазинах. Про це пише 9to5Mac.

У списку є й дуже нові девайси, наприклад, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Смартфони випустили лише минулого року, але вже цього року Apple зніме їх з продажу. Все просто: у Купертіно не хочуть, щоб торішні флагмани заважали продажу нових "прошків". Базовий iPhone 17 залишиться у продажу й, ймовірно, подешевшає на 100 доларів.

Ці 10 гаджетів Apple незабаром зникнуть з продажу:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

Apple TV 4K (3-тє покоління)

HomePod mini (1-е покоління)

HomePod (2-ге покоління)

Єдиним винятком може стати iPhone 16. Зазвичай після виходу нового покоління Apple залишає торішню базову модель у продажу, однак цього разу iPhone 18 та iPhone Air 2, за чутками, вийдуть лише на початку 2027 року. Тому Apple теоретично може залишити iPhone 16 у продажу довше, ніж зазвичай.

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Додає невизначеності й цінова політика. Через відчутне подорожчання майже всієї техніки Apple може залишити деякі старі пристрої в асортименті за доступнішими цінами, одночасно підвищивши вартість нових моделей.

Очікується, що 9 вересня компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Ultra, а також нові Apple Watch та AirPods 5.

За тиждень до анонсу в мережі з’явилися детальні характеристики iPhone 18 Pro Max. Новий флагман Apple отримає чіпсет A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті, камеру зі змінною діафрагмою та рекордний акумулятор.

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 3, який працює на потужному чіпсеті A15 Bionic і сумісний з iOS 27.

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