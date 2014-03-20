Сьогодні ВР розгляне Декларацію про боротьбу за визволення України та гарантії прав кримськотатарського народу
09:57, 20 березня 2014Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне проект постанови про Заяву парламенту щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави, а також Декларацію про боротьбу за звільнення України.
Сегодня ВР рассмотрит заявление о гарантиях прав крымскотатарского народа
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим порядком денним передбачено оголошення Заяви фракцій і груп ВР.
Крім того, порядком денним сьогодні передбачено розгляд законопроекту про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України.
Депутати також розглянуть законопроект про окуповану територію — Автономну Республіку Крим.
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