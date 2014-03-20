Сьогодні ВР розгляне Декларацію про боротьбу за визволення України та гарантії прав кримськотатарського народу

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим порядком денним передбачено оголошення Заяви фракцій і груп ВР.

Крім того, порядком денним сьогодні передбачено розгляд законопроекту про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України.

Депутати також розглянуть законопроект про окуповану територію — Автономну Республіку Крим.