Сьогодні ВР розгляне Декларацію про боротьбу за визволення України та гарантії прав кримськотатарського народу

09:57, 20 березня 2014
Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне проект постанови про Заяву парламенту щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави, а також Декларацію про боротьбу за звільнення України.

Рада, Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим порядком денним передбачено оголошення Заяви фракцій і груп ВР.

Крім того, порядком денним сьогодні передбачено розгляд законопроекту про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України.

Депутати також розглянуть законопроект про окуповану територію — Автономну Республіку Крим.

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