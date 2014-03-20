ВР ухвалила заяву про гарантії прав кримськотатарського народу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 283 народних депутатів із 309, зареєстрованих у сесійні залі.

У Заяві наголошується, що, спираючись на цілі та принципи, проголошені у статтях 3, 11, 15 Конституції України, та статтю Статуту Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, а також Віденську декларацію, Верховна Рада України, зокрема, заявляє, що Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України.Читайте такожМеджліс не визнає «договір про входження Криму до Росії»

Також Україна гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави.

Крім того, Україна визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу та Курултай як вищий представницький органі кримськотатарського народу.

Верховна Рада України заявляє про свою підтримку Декларації ООН про права корінних народів.Читайте такожКримські татари хочуть отримати статус корінного народу в АРК, щоб відстоювати українську державність

Парламент доручив Кабінету міністрів терміново подати проекти законів, нормативно-правових актів України, які визначають та закріпляють статус кримськотатарського народу як корінного народу України. Зазначається, що розробка проектів відповідних законів та нормативно-правових актів відбуватиметься шляхом консультацій з Меджлісом кримськотатарського народу у тісній співпраці зОрганізацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Радою Європи відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини, корінних народів та національних меншин.

Також Верховна Рада доручила уряду розробити практичні механізми взаємодії між органами виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу.

«Україна рішуче засуджує будь-які спроби обмеження політичних та соціальних прав, громадянських свобод, громадян України, які проживають в АР Крим різної етнічної приналежності, зокрема, українців, росіян, кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів, кримчаків, що спостерігаються внаслідок проведення антиконституційного референдуму в АР Крим», - наголошується у заяві.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.