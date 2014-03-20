Франція обіцяє запобігти подальшій анексії українських територій - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

“Ми завжди запізнювалися у своїх прогнозах. Хто б міг подумати, що Янукович спочатку 15 листопада, а потім 28 і 29 відмовиться від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Хто б подумав, що 21 лютого українська опозиція вестиме переговори з Януковичем в присутності міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. І хто б подумав, що Янукович сяде в літак і зникне з Києва. Тому я не буду робити якихось прогнозів, що станеться в Україні. Але ми робимо все, щоб цього не відбулося. Зараз потрібно підтримувати контакти з місцевими органами влади в Донецьку, Луганську, Харкові і в інших регіонах, щоб уникнути того, що сталося в Криму”, - сказав посол Франції.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військами Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.