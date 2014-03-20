Франція обіцяє запобігти подальшій анексії українських територій - посол
Посол Франції в Україні Алан Ремі не готовий сказати, чи обмежиться президент РФ Володимир Путін анексією Криму, але Франція буде робити все, щоб не відбулася подальша анексія українських територій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
“Ми завжди запізнювалися у своїх прогнозах. Хто б міг подумати, що Янукович спочатку 15 листопада, а потім 28 і 29 відмовиться від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Хто б подумав, що 21 лютого українська опозиція вестиме переговори з Януковичем в присутності міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. І хто б подумав, що Янукович сяде в літак і зникне з Києва. Тому я не буду робити якихось прогнозів, що станеться в Україні. Але ми робимо все, щоб цього не відбулося. Зараз потрібно підтримувати контакти з місцевими органами влади в Донецьку, Луганську, Харкові і в інших регіонах, щоб уникнути того, що сталося в Криму”, - сказав посол Франції.
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Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військами Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.
18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.