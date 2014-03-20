Кримські сепаратисти затримали командира української прикордонної застави, який втік зі зброєю

Про це повідомила прес-служба кримської міліції.

«Командир прикордонної застави, який покинув територію частини і забрав із собою при цьому все наявне травматичну зброю та боєприпаси до неї, був затриманий співробітниками лінійного відділу міліції на станції Сімферополь - на території залізничного вокзалу. Викрадене з частини майно перебувало у затриманого й було вилучено. В даний час вирішується питання про притягнення військовослужбовця до відповідальності. Справу передано у відання військової прокуратури Криму», - йдеться в прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, підконтрольна нелегітимній владі Криму міліція сьогодні повідомила, що рано вранці 20 березня командир української прикордонної застави, розташованої в селі Привітне поблизу Алушти - 28-річний Іван Ніколусь, залишив її територію. При цьому він забрав з собою все наявне травматичну зброю та боєприпаси до нього. Своєму помічникові начальник дав команду повідомити в міліцію неправдиву інформацію про те, що, нібито, четверо озброєних невідомих людей в масках, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, обеззброїли частину. Після цього втік зі зброєю в невідомому напрямку. Міліція оголосила про розшук командира прикордонної застави і не виключала, що найближчим часом він спробує покинути територію Криму.