У Севастополі озброєні окупанти захопили український корвет "Хмельницький"

Про це в ефірі "5 каналу" заявив один з членів команди судна, передає ТСН.

За його словами, напад був здійснений 60 озброєними російськими військовими та групою кримської "самооборони"

"Ці люди, які висадилися на корабель, пошкодили повністю весь ходовий місток, пошкодили дизель-генератор №2, за допомогою якого забезпечувався корабель електроенергією, вивели з ладу управління головними двигунами, особовий склад заблокували на ходовому містку", - повідомив помічник капітана корвету "Хмельницький" Микола Бурдов.

Читайте такожУ Севастополі озброєні окупанти захопили український корвет "Хмельницький"

З метою запобігти затопленню судна, командиром корвету в екстреній ситуації було прийнято рішення покинути корвет.

Наразі відомо, що російські окупанти відбуксирували судно до бухти Куряча.

Нагадаємо, що вчора російські агресори штурмом захопили корвет "Тернопіль".