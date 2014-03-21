Сьогодні Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС

Євросоюз та Україна сьогодні підпишуть Угоду про асоціацію. З європейського боку свій підпис поставить президент Європейської ради Герман ван Ромпей, з українського – прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, пише Радіо Свобода.

Сторони також підпишуть у Брюсселі додатковий документ, так званий «заключний акт», згідно з яким тимчасове, до затвердження в парламентах України і країн-членів ЄС, виконання політичної частини Угоди розпочнеться негайно.

Читайте такожЯценюк: Україна підпише економічну частину Угоди з ЄС після виборів президента

Водночас економічна частина набуде чинності після завершення виборчого процесу в Україні, у проміжку між літом 2014 та початком 2015 року. Додатковий документ, стверджують правники, може бути підписаний навіть за відсутності лідерів, на технічному рівні.

«Ми збираємося підписати з прем'єр-міністром України надання угоди про асоціацію і зафіксувати сильне політичне партнерство, яке наблизить Україну і ЄС один до одного. Це демократичний вибір, який зробила Україна. Ми твердо маємо намір підписати іншу частину угоди в установленому порядку. Європа сподівається на Україну в довгостроковій перспективі», – наголосив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Читайте такожЯценюк: Асоціація - це крок до членства в ЕС

Україна та ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті ініціативи «Східне партнерство» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання уряд президента Януковича призупинив процес євроінтеграції. Це поклало початок драматичним зимовим подіям, які спричинили загибель антиурядових демонстрантів, відставку і втечу з України багатьох представників влади Януковича.