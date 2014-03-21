У Росії відкрили ще одну кримінальну справу проти Корчинського

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно лідера "Братерства" Дмитра Корчинського.

Як наголошується на сайті Слідчого комітету Росії, кримінальна справа порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 354 Кримінального кодексу РФ (публічні заклики до розв'язування агресивної війни з використанням засобів масової інформації), ч.2 ст.205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням засобів масової інформації).

На думку слідства, у своїх виступах Корчинський публічно закликав до здійснення терористичної діяльності та розв'язування агресивної війни на території Криму та інших регіонів Російської Федерації.

Читайте такожКорчинський дав інтерв`ю: "Я шкодую, що не кинув жодної пляшки з бензином у Беркут"

Найближчим часом стосовно Корчинського буде винесено постанову про притягнення як обвинуваченого.

Також у повідомленні наголошується, що «стосовно Корчинського та інших громадян України, які перебували у лавах УНА-УНСО, вже заочно обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення під варту в рамках кримінальної справи про створення банди для нападів на російських громадян на території Чеченської Республіки». Справа розслідується в Головному слідчому управлінні СК Росії по Північно-Кавказькому федеральному округу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії порушили кримінальну справу стосовно громадян України, які перебували у лавах УНА-УНСО, зокрема Корчинського, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока і лідера рух «Правий сектор» Дмитра Яроша.

Як заявили у Слідчому комітеті Росії, вони підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК РФ (створення стійкої озброєної групи (банди) з метою нападу на громадян, керівництво такою групою (бандою) і участь в здійснюваних нею нападах)», - говориться в повідомленні СКР.

Читайте такожСуд відмовився амністувати Корчинського

Наголошується, що під час розслідування кримінальної справи про боєзіткнення незаконних збройних формувань під керівництвом Шаміля Басаєва і Хаттаба з військовослужбовцями 76-ї Псковської дивізії ПДВ на території Чеченської Республіки були одержані дані про організацію банди у складі членів УНА-УНСО та їхню участь у бойових діях проти федеральних сил на боці чеченських сепаратистів у період 1994-1995 років.