Заблоковані в озері Донузлав українські моряки намагаються прорватися в море

Про це Українській правді повідомив моторист десантного корабля "Кіровоград" Іван Шепель.

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"Морські тральщики, в тому числі "Черкаси" з піснею "Ворогові не здається наш гордий Варяг" пішли на бонові ворота, там, де знаходяться затоплені кораблі", - розповів він.

Результат операції поки невідомий.

У розмові моряк поскаржився на відсутність вказівок з боку влади.

"Ми намагаємося зрозуміти, що нам скаже наша влада, хоч що-небудь", - зазначив він.