Заблоковані в озері Донузлав українські моряки намагаються прорватися в море
14:37, 21 березня 2014Політика
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Українські моряки, які заблоковані в озері Донузлав, намагаються прорватися в море.
Озеро Донузлав / crimeabest.com
Про це Українській правді повідомив моторист десантного корабля "Кіровоград" Іван Шепель.
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"Морські тральщики, в тому числі "Черкаси" з піснею "Ворогові не здається наш гордий Варяг" пішли на бонові ворота, там, де знаходяться затоплені кораблі", - розповів він.
Результат операції поки невідомий.
У розмові моряк поскаржився на відсутність вказівок з боку влади.
"Ми намагаємося зрозуміти, що нам скаже наша влада, хоч що-небудь", - зазначив він.
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