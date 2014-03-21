Кернес обіцяє карати сепаратистів

Про це він сказав під час телемарафону в ефірі ТСН.

"Я веду роботу, щоб попередити будь-які бажання людей розколоти країну, тому що я виступаю за Харків у складі України та за цілісність України", - підкреслив Кернес.

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За його словами, в Харкові вже стабілізується життя, і він вважає своїм головним завданням те, щоб населення міста та області відчувало себе в безпеці.

"Хочеться, щоб винні в загибелі людей на вулиці Римарській були покарані", - додав Кернес.

Також говорячи про те, чи зв'язувався він з кимось із представників колишньої влади, Кернес сказав, що "Янукович - це історія і ми повинні це розуміти всі".

Він також розповів, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який було обрано йому судом, дозволяє виконувати свої обов'язки.

"Домашній арешт, слава богу, щадний. Я можу спілкуватися зі своїми підлеглими", - сказав він, висловивши при цьому надію, що цей захід буде знятий.

Говорячи про кримінальне переслідування щодо нього, Кернес сказав: "Я готовий відповідати за свої вчинки, тільки не треба шукати скелетів у шафах, коли їх немає".