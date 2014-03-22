В соцмережах пишуть, що російська влада Криму оголосила Джемілєва персоною нон-грата
00:05, 22 березня 2014Політика
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Колишнього лідера Меджлісу кримських татар Мустафу Джемілєва російська влада Криму оголосила персоною нон-грата на території півострова.
Російська влада Криму оголосила Джемілєва персоною нон-грата
Про це повідомляє аккаунт EU Crimean Tatar у соцмережі Twitter.
"Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар і депутат України заявив, что оголошений персоною нон-грата в Криму російською владою", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформація не підтверджена. УНІАН намагається дозвонитися до Мустафи Джемілєва.
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