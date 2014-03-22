В соцмережах пишуть, що російська влада Криму оголосила Джемілєва персоною нон-грата

Колишнього лідера Меджлісу кримських татар Мустафу Джемілєва російська влада Криму оголосила персоною нон-грата на території півострова.

Про це повідомляє аккаунт EU Crimean Tatar у соцмережі Twitter. "Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар і депутат України заявив, что оголошений персоною нон-грата в Криму російською владою", - йдеться в повідомленні. Наразі інформація не підтверджена. УНІАН намагається дозвонитися до Мустафи Джемілєва.

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