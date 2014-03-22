В уряді Азарова не було жодного працюючого міністра – Бахтєєва
В колишньому уряді України, очолюваному Миколою Азаровим, не було жодного працюючого міністра, визнала народний депутат України від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала увечері 21 березня, виступаючи на XXI Конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.
Бахтєєва визнала, що достатньо було помилок у колишньої державної влади, але вона підкреслила, що не мовчала про це, але до неї ніхто не прислухався.
«Звичайно, було дуже багато неправильних, прикрих справ. Я сьогодні теж хочу сказати, що я не мовчала, - розповіла Бахтєєва, - Буквально в жовтні наша фракція, тоді ще у великій кількості зібралася в «Зоряному», де був присутній весь Кабінет міністрів на чолі з прем`єр-міністром, якого теж немає сьогодні в нашій партії. І я говорила про те, що я не бачу навіть одного міністра, якого можна було б назвати працюючим міністром у цьому уряді. Працюють «смотрящі, підглядаючі», працюють ті, що носять, переводять і так далі».
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Народний депутат з болем пригадала, що тоді після її виступу і критики уряду, «була в залі повна тиша і, на жаль, не було оплесків,окрім, як у кулуарах сказали, що «молодець, що ти це сказала», і на цьому у нас завжди все закривалося».