В уряді Азарова не було жодного працюючого міністра – Бахтєєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала увечері 21 березня, виступаючи на XXI Конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.

Бахтєєва визнала, що достатньо було помилок у колишньої державної влади, але вона підкреслила, що не мовчала про це, але до неї ніхто не прислухався.

«Звичайно, було дуже багато неправильних, прикрих справ. Я сьогодні теж хочу сказати, що я не мовчала, - розповіла Бахтєєва, - Буквально в жовтні наша фракція, тоді ще у великій кількості зібралася в «Зоряному», де був присутній весь Кабінет міністрів на чолі з прем`єр-міністром, якого теж немає сьогодні в нашій партії. І я говорила про те, що я не бачу навіть одного міністра, якого можна було б назвати працюючим міністром у цьому уряді. Працюють «смотрящі, підглядаючі», працюють ті, що носять, переводять і так далі».

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Народний депутат з болем пригадала, що тоді після її виступу і критики уряду, «була в залі повна тиша і, на жаль, не було оплесків,окрім, як у кулуарах сказали, що «молодець, що ти це сказала», і на цьому у нас завжди все закривалося».