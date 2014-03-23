Абітурієнти склали тестове ЗНО в усій Україні, включно з Кримом

Як повідомляє ТСН, під час тестового ЗНО перевірялися знання з одного серед шести предметів на вибір: українська мова і література, всесвітня історія, хімія, фізика, іноземні мови на вибір і окремо російська мова.

До останнього під питанням було тестове ЗНО в Криму, але на півострові таки змогли організувати проведення заходу разом з усією Україною. Хоча були й абітурієнти, котрі забажали пройти оцінювання в інших регіонах.

У Міністерстві освіти сподіваються, що основний етап незалежного тестування кримчани теж складуть без проблем. У Криму на нього зареєструвалися 15 тис. охочих. Усього по Україні набралося 250 тис. осіб.

Читайте такожКримські студенти зможуть перевестися до інших українських вишів – ГриневичПробний тест допоміг абітурієнтам зрозуміти, що треба підтягнути. Освітяни ж запевняють: жодних друкарських чи логічних помилок цьогоріч у завданнях не знайти. "Щодо обдруківок чи помилок, які, на думку абітурієнтів, можуть траплятися: під час укладання тестових завдань проходить багато інстанцій. Крім того, абітурієнт має навчитися просто правильно прочитати завдання. Ніяких подвійних відповідей там немає", - запевнила методист київського регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко.

Як повідомлялося раніше, МОН гарантував всім абітурієнтам з Криму можливість здати ЗНО та вчитися в Україні. "Попри складну політичну ситуацію, Міністерство освіти і науки України гарантує, що абітурієнти з Автономної Республіки Крим гарантовано матимуть змогу в 2014 році пройти зовнішнє незалежне оцінювання і на цій підставі вступати до вищих навчальних закладів України", - йшлося у заяві.