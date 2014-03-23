Крим без світла. Теміргалієв звинувачує Україну в скороченні поставок електроенергії

Як повідомили в ефірі 5 каналу, також частково знеструмлені Бахчисарай, Саки, Євпаторія та Сімферополь а також райони – Нижньогорський, Сакський, Чорноморський, Бахчисарайський та Сімферопольський, пише Українська правда.

Електрика на півострові зникла близько 20:00 і спочатку дізнатися про причини знеструмлення було неможливо – телефони аварійних служб не відповідали.

Згодом з"явилася офіційна інформація від компанії ДТЕК – Крименерго про причини знеструмлення: згідно з повідомленням, причиною вимкнення світла є "велика поломка високовольтної мережі".

За даними компанії, наразі знеструмлено дві третини Автономії.

Електропостачання обіцяють відновити до ранку 24 березня.

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У свою чергу віце-прем'єр самопроголошеної нової влади Криму Рустам Теміргалієв заявив: Україна на 50% знизила обсяг електроенергії, яка поставляється в Крим.

"Українська постачальна компанія "Укренерго" ... в два рази знизила обсяг електроенергії, що постачається. Тобто зараз на півострів приходить 50% від планованих обсягів", - сказав Теміргалієв, повідомляє РИА Новости.

За його словами, після зниження потужності "Кримські енергосистеми" відповідно до регламенту провели планове віялове відключення об'єктів на півострові.

"Зараз йде планове віялове системне відключення залежно від обсягів електроенергії, яка постачається. В даний момент близько 30% Криму знеструмлено. Це ще не межа падіння. Якщо відключать 50%, які залишилися, ситуація буде ще складніше", - додав Теміргалієв.

Як відомо, раніше з"явилася інформація, що у низці кримських міст зникла електрика, зокрема без світла залишилися Керч та половина Феодосії, знеструмлені Білогорськ, Нижньогірськ, Зуя, Алушта та частково - Сімферополь і Ялта.