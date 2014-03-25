У роботі Ради оголосили перерву

11:29, 25 березня 2014
Політика
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У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.35 для проведення консультацій лідерів фракцій та груп, що входять до коаліції.

У Раді оголосили невелику перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що до нього звернулася фракція “УДАР” з пропозицією оголосити перерву і провести консультації між керівництвом фракцій та груп, які входять до коаліції.

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