Оглядачі Forbes пропонують приборкати "апетити" Путіна, вдаривши по його гаманцю

"Слабкий долар - спільник Путіна" - стверджує в заголовку Брайан Домитрович. "Путіну пощастило, що в момент, коли він наступає на українські території, нафта коштує приблизно 100 доларів за барель", - пише автор, пояснюючи, що такі високі ціни амортизують збитки від міжнародних санкцій.

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Якби ціни на нафту змінювалися згідно індексу споживчих цін, то, за підрахунками автора, сьогодні барель коштував би 23 долари США.

"Особливість дешевої нафти у тому, що Росія її майже не продає. Росія - такий недбалий нафтодобувач, що для неї видобуток нафти в своїй країні рентабельна лише за ціною не нижче 60 доларів. 15 років тому, коли нафта коштувала 15-20 доларів, видобуток нафти в Росії впав на 33%, і це тривало, поки в США не виник "пузир" на ринку житла", - йдеться в статті.

На думку автора, це зовсім не збіг: "пузир" у середині 2000-х відображав стурбованість американців ліберальною монетарною політикою ФРС і курсом мінфіну США на ослаблення долара. Капітали кинулися в сектори нерухомості і сировини. У результаті інвестори посадили реальний сектор економіки на "голодний пайок". "

Політику США після кризи 2008 року автор вважає невірною. На його думку, замість того, щоб винести уроки з "житлового і нафтового пузирів", США прагнуть знову їх надути.

В результаті ціни на нафту відновилися і зросли втричі порівняно з кризовим мінімумом. Путінська Росія може знову нарощувати видобуток нафти і отримувати доходи. "Коли у тебе такий товстий гаманець, легко йти на авантюри в місцях типу України", - пише автор. Можна собі уявити, що затіяла б Росія, якби не відбулася "сланцева революція" в газовій галузі. Але тепер "Газпром" не настільки багатий, як міг би.

У будь-якому разі, США розплачуються за свої помилки в економіці. І ця розплата - "відродження Путіним російського імперіалізму", вважає автор. Якщо США відійдуть від ліволіберальної економічної політики, долари кинуться в реальні інвестиції. Тоді "Путін стане вразливим і збанкрутує, Україна зможе сама вирішувати свою долю, а американський народ отримає щедрий подарунок, в якому йому вже роками відмовляють", - підсумовує автор.

"Давайте вдаримо Росію по хворому місцю", - закликає оглядач Луї Вудхилл.

"Найвразливіше місце Росії в стратегічному плані - її залежність від нафтових доходів для фінансування центрального уряду та оплати імпорту. На цій мішені і ми повинні зосередити свої зусилля, як Рейган зробив у 1980-ті роки", - пише автор.

Спираючись на статтю Домитровича, Вудхілл стверджує: стратегічний спосіб приборкати великодержавні амбіції Росії - це "зміцнення і стабілізація долара США". Однак українська криза вимагає особливих заходів. "Нам слід вдарити по нафтових доходах Росії безпосередньо, використовуючи наш Стратегічний нафтовий резерв (SPR) в якості зброї", - йдеться в статті.

Зараз Росія видобуває 10,4 млн барелів нафти в день і експортує 7,2 млн. Ціна російської нафти прив'язана до ціни на марку "Брент" (на момент написання статті - 106 доларів). "Якщо врахувати, що для збалансованого бюджету Росії потрібно, щоб ціна "Брент" становила 118 доларів, складності вже виникли. Пора трішки (а насправді дуже сильно) підштовхнути Росію", - йдеться в статті.

У стратегічному резерві США - 696 млн барелів нафти. За даними автора, нафта була куплена в середньому по 29,75 доларів за барель, так що США можуть продати її за безцінь.

Вудхілл викладає свій план.

"Повідомляємо, що продамо 1,9 млн барелів з SPR".

"Наймаємо проникливих, досвідчених нафтових трейдерів для розміщення цієї нафти. Але ставимо перед ними завдання не продати нафту за максимальною ціною, а зменшити доходи Росії від нафтового експорту". Автор радить "застосувати дипломатичний тиск на країни, які зараз купують російську нафту, щоб вони змінили постачальників".

Далі "оголошуємо про масовану програму пропозиції федеральних земель в оренду для розвідки нафти і газу, а також прискореної видачі дозволів на видобуток згідно з цими дозволами".

Автор також пропонує дозволяти будівництво терміналів для експорту СПГ у США, скасувати "божевільний план закриття американських вугільних електростанцій" та дозволити будівництво нових, схвалити прокладку трубопроводу Keystone XL в США.

Всі доходи від продажу нафти зі стратегічного резерву будуть спрямовані на збільшення оборонного бюджету США, пропонує оголосити автор.

"Оприлюднення цього плану викличе масовий шок на світових ринках нафти. Спекулянти кинуться до виходу, і ціни впадуть", - упевнений Вудхилл. Якщо знизити ціну до 70 доларів за барель, доходи російських нафтовиків впадуть на 13,5 млрд доларів в місяць, а бюджетний дефіцит Росії досягне 7,4% ВВП.

Російський уряд буде змушений витрачати колосальні валютні резерви на спроби стабілізувати рубль. При цьому програма продажу нафти напевно спровокує зміцнення долара США, що створить додатковий тиск на рубль.

"Всі елементи моєї програми підуть на користь працевлаштування американців і економічному зростанню США. Звичайно, усі її елементи - протилежність поточної політики адміністрації Обами", - зауважує автор.

Вудхілл впевнений, що на продажу SPR по 70 або навіть 50 доларів за барель Америка нічого не втратить. За його підрахунками, реальна ціна нафти "Брент" зараз - не більше 40 доларів (а різниця "відображає цінність нафти при хеджуванні - для підстраховки від нестабільності долара"). На погляд Вудхилла, долар все одно доведеться стабілізувати, так чому б не розпродати SPR?

"Але якщо ми розпродамо всю нафту з SPR, а Росія знову почне вести себе погано? Не хвилюйтеся. Єдина зброя, яку нам потрібно проти країн з примітивною сировинною економікою, - це стабільний долар США", - упевнений автор. При ціні нафти 40-60 доларів Росія, Іран і Венесуела не зможуть нікому чинити геополітичні неприємності.

На закінчення автор закликає Обаму глянути в очі реальності і "стерти усмішку з обличчя Путіна", вдаривши по нафтових доходів Росії.