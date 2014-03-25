Бакулін хоче оскаржити своє затримання у Євросуді

Про це УНІАН стало відомо з поінформованих джерел.

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Водночас, адвокат Валентина Теличенко у коментарі УНІАН повідомила, що до неї звернулись представники Євгена Бакуліна і вона дала попередню згоду в разі необхідності захищати його інтереси у ЄСПЛ, оскільки, на її переконання, у випадку з Бакуліним було порушено статтю 5 і статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, зокрема щодо його затримання та застосування протиправних дій до нього.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники Міністерства внутрішніх справ України затримали Бакуліна в рамках проведення розслідування корупційних схем у газовій галузі.

Керівник МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook написав, що суд вирішив заарештувати Бакуліна або відпустити його під заставу в 1,5 млрд грн.