Тимошенко йде в президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

”Я планую балотуватись на посаду президента України” – підкреслила Тимошенко.

Читайте такожУкраїнці розповіли, за кого голосуватимуть на виборах президента - опитуванняЗа її словами, 29 березня відбудеться з`їзд партії ”Батьківщина”, на якому Тимошенко проситиме офіційно підтримати її кандидатуру на найвищу посаду в державі.

”Я думаю, сьогодні всі розуміють, наскільки навколо мого кандидування в президенти ведеться розмов. Я уважно читаю Facebook, інші джерела, і добре знаю про достатньо велику хвилю питань, чому я прийняла рішення балотуватись”, - сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що є шість причин, які змушують її прийняти рішення йти в президенти. За словами Тимошенко, вона розуміє, що потрібно робити для реанімації економіки. Також Тимошенко вважає, що вона є одним із небагатьох політиків, які знають і можуть дійсно побороти правління олігархату в країні, відновити законність в країні, побороти корупцію.