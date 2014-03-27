На всіх напрямках можливої агресії з боку Росії є достатньо українських військ - Пашинський
Т.в.о. глави Адміністрації президента України Сергій Пашинський запевняє, що на всіх напрямках можливої військової агресії з боку Росії зосереджена достатня кількість українських військ, щоб дати відсіч.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
«Нам вдалося на сьогоднішній день сконцентрувати адекватну кількість військ, щоб блокувати будь-яку агресію, будь-яку провокацію», - сказав Пашинський.
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Також він підкреслив, що достатня кількість військ перебуває на кримському напрямку, щоб унеможливити російське військове втручання на материк з боку півострова.
На запитання щодо передислокації українських військ та членів їхніх родин із Криму Пашинський відповів, що йдеться про повернення з окупаційних територій десятків тисяч людей, десятків тисяч тонн зброї та боєприпасів, і такого завдання перед Україною ще ніколи не стояло. “Я переконаний, що ми виконаємо цю задачу. Готуються потяги, готуються контейнери. Найближчим часом, я впевнений, ми вийдемо на фізичне переміщення людей, яке вже розпочалося”, - зазначив Пашинський.