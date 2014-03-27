На всіх напрямках можливої агресії з боку Росії є достатньо українських військ - Пашинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Нам вдалося на сьогоднішній день сконцентрувати адекватну кількість військ, щоб блокувати будь-яку агресію, будь-яку провокацію», - сказав Пашинський.

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Також він підкреслив, що достатня кількість військ перебуває на кримському напрямку, щоб унеможливити російське військове втручання на материк з боку півострова.

На запитання щодо передислокації українських військ та членів їхніх родин із Криму Пашинський відповів, що йдеться про повернення з окупаційних територій десятків тисяч людей, десятків тисяч тонн зброї та боєприпасів, і такого завдання перед Україною ще ніколи не стояло. “Я переконаний, що ми виконаємо цю задачу. Готуються потяги, готуються контейнери. Найближчим часом, я впевнений, ми вийдемо на фізичне переміщення людей, яке вже розпочалося”, - зазначив Пашинський.