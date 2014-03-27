У найближчі два дні Україна переживатиме найкритичніший момент своєї історії - Марчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Євген Марчук сказав на прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

Він зазначив, що ситуація переходить до другої фази спецоперації, яку проводить Росія відносно України, і ця фаза може бути набагато небезпечнішою, ніж була “кримська фаза”.

“На сьогоднішній день для експертів, які не входять до владних структур і добре розуміються на оборонно-безпековому форматі національної та державної безпеки, в цілому видно, що десь у найближчі два дні Україна буде переживати найкритичніший момент своєї історії за всі роки Незалежності”, - сказав Марчук.

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За словами Марчука, для військових є дуже “точні індикатори”, коли готується масштабна операція, особливо наступального характеру, яку неможливо приховати.

”Є такі операції, такі їхні складові, на такому етапі, коли довго тримати неможливо. Треба або давати відбій, або реалізація вперед”, - пояснив він.

Марчук повідомив, що на сьогодні у Донецьку і навколо цього міста спостерігається накопичення так званих «туристів» у цивільному і спостерігається їхня “організаційна активність”.

«Є всі прикмети того, що, на превеликий жаль, може відбутися спочатку не масована атака наступального характеру російських регулярних військ на територію України, а буде ініційовано дуже грамотно, а вони вже отримали досвід у Криму, з урахуванням усіх помилок... Це буде велика частина організованих людей, які не будуть у військовій формі зовсім, але значна частина з них буде озброєна автоматичною зброєю. Ну а далі - відповідні дії”, - сказав Марчук.

Крім того, за словами Марчука, на думку експертів, російську інтервенцію у Крим можна було заблокувати без стрілянини. “На сьогодні можу сказати тільки одне на експертному рівні, що інтервенцію у Крим можна було заблокувати без взаємних різних стрілянин, танків та авіації», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, військова розвідка США повідомила Конгрес про те, що ймовірність військового вторгнення Росії на територію східної України вища, ніж думали досі.

За даними американської розвідки, в районах Ростова-на-Дону, Курська та Бєлгорода зосереджено угруповання чисельністю понад 30,000 вояків, переважно у складі моторизованих підрозділів, призначених для швидких кидків

24 березня на південному заході Брянської області була помічена техніка 12 танкового полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії (еліта російських сухопутних військ, регулярно бере участь у парадах на Красній площі).

Це з'єднання вивантажилось в районі Новозибків-Клімово і, найімовірніше, готове наступати через Чернігів прямо на столицю України.