ГПУ порушила кримінальну справу щодо зупинки роботи метро у Києві 18 - 20 лютого

"Управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України провело перевірку законності дій службових осіб Київської міської державної адміністрації та КП «Київський метрополітен» щодо зупинення роботи станцій метрополітену 18 лютого 2014 року", - йдеться у повідомлені прес-служби Генпрокуратури.

У ході перевірки з’ясувалось, що колишні посадовці КМДА та КП«Київський метрополітен» увійшли в злочинну змову між собою з метою перешкоджання проведенню мирних зборів громадян, що відбувалися на площі Незалежності.Читайте такожУ Києві через масові заворушення закрито 4 центральні станції метро

Для реалізації своєї мети, службовці Київської міськдержадміністрації 18 лютого видали окреме доручення з вимогою негайно зупинити роботу всіх станцій Київського метрополітену, що і зробили посадові особи КП «Київський метрополітен».

"Унаслідок злочинних дій вказаних осіб у місті Києві повністю припинено роботу метрополітену з 15 год 55 хв 18.02.2014 до 17 год. 05 хв. 20.02.2014 року. За наведеними фактами Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) та ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України", - повідомляє ГПУ.