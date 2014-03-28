МЗС: Росія чинить тиск і залякує країни-члени ООН

В МЗС заявляють, що Росія чинить тиск та залякує країни-члени ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

“У нас є всі підстави говорити про тиск з боку Росії і досить жорсткий тиск на цілий ряд країн, в тому числі і на ті, що проголосували проти резолюції, але не тільки. А те, що багато країн не піддались на такий тиск і не голосували проти резолюції, це ще раз підтверджує той незаперечний факт, що Росія на сьогодні перебуває в міжнародній ізоляції”, - сказав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України і подальшу анексію півострова Росією.

«За» резолюцію проголосували 100 членів Генассамблеї, утрималися - 58, а 11 проголосували «проти».

Сьогодні вранці в МЗС РФ заявили, що на країни, які проголосували на засіданні Генеральної асамблеї ООН за резолюцію «Територіальна цілісність України», чинився тиск, політичний шантаж і економічні погрози.