РФ заявляє, що під час голосування по Україні в ООН застосовували політичний шантаж і погрози

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявили в Департаменті інформації та преси МЗС РФ, коментуючи підтримку світовою спільнотою територіальної цілісності України.

«Широке розходження позицій держав-членів ООН, велика кількість тих, що утрималися, і неприсутніх на голосуванні стали красномовним свідченням неприйняття одностороннього трактування подій, що відбувалися в Україні. При цьому відомо, який безпардонний тиск, аж до політичного шантажу і економічних погроз, чинився на цілий ряд держав-членів з тим, щоб вони проголосували «за», - заявили в МЗС РФ.

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На думку російського зовнішньополітичного відомства, «контрпродуктивна ініціатива з резолюцією Генассамблеї лише ускладнить сприяння врегулюванню внутрішньополітичної кризи в Україні».

МЗС РФ закликає «конструктивно налаштованих і незалежно мислячих учасників міжнародного співтовариства спрямувати зусилля на реальне сприяння стабілізації обстановки в цій країні і проявити повагу до результатів вільного волевиявлення населення Криму, яке вже зіграло свою історичну роль, і оспорювати це марно».

«Не викликає нічого, окрім жалю, і гідна кращого застосування наполегливість, з якої влада в Києві та іноземні «адвокати», які представляють їх інтереси, намагаються перекрутити суть тривожних процесів, що відбуваються на Україні. Задіяно на повну потужність весь нерозтрачений потенціал пропагандистської машини часів «холодної війни», з тим щоб відвести на задній план факт якнайглибшої внутрішньополітичної кризи в Україні, і перекласти відповідальність за ескалацію напруженості на Російську Федерацію», - вважають у МЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України і подальшу анексію півострова Росією.

«За» резолюцію проголосували 100 членів Генассамблеї, утрималися - 58, а одинадцять проголосували «проти».