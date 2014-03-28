Від 30 до 100 тисяч військових чекають наказу Путіна атакувати Україну - ЗМІ США

В Держдепартаменті США переконані, що війська Росії чекають лише наказу Путіна, щоб почати наступ.

Американська газета The Daily Beast пише, що у Вашингтоні знають про сили, які Кремль зосередив біля кордонів сусідньої країни. За різними оцінками, до вторгнення в Україну готові від 30 тисяч до 100 тисяч солдатів. Однак американські чиновники не можуть чітко визначити наміри президента Росії Володимира Путіна, передає ТСН.

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"Ми постійно оцінюємо, як багато солдатів біля кордонів України і ми постійно говоримо про це з українською стороною. Ми стурбовані перебуванням десятків тисяч російських солдатів, які будь-якої миті можуть розпочати війну. Закликаємо Москву не робити цього", - сказала речник Держдепартаменту США Марі Харф.

В американському відомстві також вважають, що все залежить від особистого наказу президента Володимира Путіна. Солдати на кордоні, схоже, зібралися довго тут стояти, оскільки вони поставили польовий шпиталь і збудували деякі тимчасові фортифікаційні споруди. Але вони можуть знятися з місця і піти в наступ лише з наказу Путіна.

Інше американське видання The Foreign Policy пояснює не розуміння Вашингтона дій Кремля тим, що в розпорядженні аналітиків ЦРУ дуже мало даних радіоелектронної розвідки. До того ж, в американських військових досі немає відео безпосередньо з місць дислокації російської армії. Безпілотникам поки не вдалося відзняти такі матеріали. Все, на що аналітики можуть поки розраховувати - це фотографії з супутників.

"Схоже, росіяни взяли приклад з Усами бен Ладена і користуються послугами кур'єрів для передачі інформації. Вони дотримуються строгої дисципліни, аби захистити комунікації", - вважає колишній офіцер Розвідувального командування сухопутних військ США Джолел Гардінг.

Президент США Барак Обама заявив, що нарощування Росією військ на кордоні України є екстраординарним і закликав Москву відвести свої збройні сили.

"Ви бачили війська, що накопичуються вздовж цього кордону під виглядом військових навчань... Але це не те, що Росія робить зазвичай", - цитує слова Обами американським телеканалам ВВС.

Таке поводження, за словами Обами, може бути усього лише прагненням Москви залякати Україну, але й може свідчити про інші дії. "Цілком можливо, що у них є додаткові плани", - цитує Обаму theinsider.ua.

Коментарі Обами пролунали наприкінці його візиту до Європи, коли США, Німеччина, Франція, Британія, Італія, Японія і Канада застерегли Росію, що проти неї можуть запровадити додаткові санкції, якщо Москва вдаватиметься до подальших заходів, аби дестабілізувати Україну.

У російському МЗС заперечили військову загрозу з боку Москви для України.