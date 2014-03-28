Журналіст показав кремлівський темник, за яким росіянам "промивають мізки" (фото)
20:26, 28 березня 2014Політика
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Російським журналістам розсилають темники, в яких вказано, як потрібно висвітлювати події в Україні і не тільки.
twitter.com/barabanch
Відповідний документ оприлюднив журналіст Ілля Барабанов.
"Слід роз'яснити". Кажуть, на ТБ до підсумкових програм, що готуються, такі інструкції розсилають", - написав він на своїй Twitter-сторінці.
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Зокрема, згідно з документом, російські ЗМІ просять повідомляти про те, як нова незаконна влада буде "розчищати авгієві стайні, залишені українською владою" і що це не трапиться швидко, повідомляє Українська правда.
Крім того, російські журналісти повинні розповідати про "розгул криміналу" в Україні, а також "активну гризню за владу".
Також провладні ЗМІ Росії просять закликати громадян відпочивати в Криму і займатися спортом.
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