Журналіст показав кремлівський темник, за яким росіянам "промивають мізки" (фото)

Відповідний документ оприлюднив журналіст Ілля Барабанов.

"Слід роз'яснити". Кажуть, на ТБ до підсумкових програм, що готуються, такі інструкції розсилають", - написав він на своїй Twitter-сторінці.

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Зокрема, згідно з документом, російські ЗМІ просять повідомляти про те, як нова незаконна влада буде "розчищати авгієві стайні, залишені українською владою" і що це не трапиться швидко, повідомляє Українська правда.

Крім того, російські журналісти повинні розповідати про "розгул криміналу" в Україні, а також "активну гризню за владу".

Також провладні ЗМІ Росії просять закликати громадян відпочивати в Криму і займатися спортом.