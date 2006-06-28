„Студентське братство” пікетує штаб ЧФ РФ

Всеукраїнська молодіжна громадська організаця „Студентське братство” сьогодні вранці розпочала пікетування будинку штабу Чорноморського флоту Російської Федерації з вимогою не порушувати Конституцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, неподалік штабу активісти встановили два намети. У руках вони тримають плакати з написами: “ЧФ РФ - основний порушник Основного закону”, “10 років Конституції - 10 років її порушення з боку ЧФ РФ”, “Студентство України запрошує вас виконувати Конституцію України”, “Для ЧФ РФ закон не писаний?”, “ЧФ РФ звільнив 18 тисяч гектарів української землі від дії Конституції України” та інші.

Як повідомив УНІАН заступник голови „Студентського братства” Андрій СИДОРЕНКО, заявку на проведення акції у Ленінську районну державну адміністрацію Севастополя організація подала ще минулої п’ятниці. Однак, за його словами, „Чорноморський флот Росії свідомо заважає нам проводити акцію, заздалегідь розмістивши на місці її проведення сім вантажних автомобілів, чим крім того ще й фактично перекрив рух автотранспорту по вулиці Вороніна”.

За словами А.СИДОРЕНКА, раніше тут, у самому центрі міста, російські чи будь-які інші вантажні автомобілі ніколи не паркувалися. „Тим самим, - сказав А.СИДОРЕНКО, - ЧФ РФ, не виконуючи рішення українських судів щодо повернення навігаційно-гідрографічних об’єктів у Криму у власність України і перешкоджаючи законним діям громадської організації, є порушником Конституції України”.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року „Студентське братство” два тижні пікетувало будинок штабу ЧФ РФ з вимогою виконати рішення українських судів щодо повернення навігаційно-гідрографічних об’єктів у Криму у власність України.