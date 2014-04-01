Міліція затримала чоловіка, який стріляв на Хрещатику

Як повідомили УНІАН в МВС України, щодо затриманоого проводяться слідчі дії. На вимогу киян, наляканих стріляниною, міліція заблокувала готель “Дніпро”. За свідченнями очевидців, там перебували кілька десятків озброєнних автоматичною зброєю невідомих осіб.

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У міліції запевнили, що повторення таких терористичних вчинків надалі не допустять.

Як нагадали в МВС, 31 березня о 19.56 по спецлінії 102 до чергової частини Шевченківського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий здійснив кілька пострілів біля ресторану в центрі міста. Є постраждалі. На місце виклику негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво столичної міліції та представники громадськості. Правоохоронці встановили, що один з відвідувачів закладу вийшов на подвір’я та через деякий час почав стріляти. В результаті цього трьох осіб було поранено. Потерпілих доставили до однієї з лікарень. За словами лікарів, у чоловіків діагностовано вогнепальні поранення грудної клітини, попереку та гомілки. Також встановлено, що потерпілі – жителі Києва, Київської області та Криму, 1958, 1995, 1990 років народження відповідно. Один з поранених є бійцем третьої сотні Самооборони Майдану, він у врай важкому стані.

Як відомо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянину біля «Мафії», за свідченнями очевидців, відкрив «якийсь Орест із «Правого сектора».