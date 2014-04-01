Аваков готовий піти у відставку, «якщо таким буде вибір суспільства»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про готовність піти у відставку, «якщо таким буде вибір суспільства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням уряду.

«Безліч людей хочуть мене вбити, безліч людей хочуть мене дискредитувати, безліч людей хочуть мене відсторонити або відправити у відставки. Така моя робота, я до цього ставлся нормально. Депутати виконують свої функції, вони висловлюють свою точку зору. Я вже сто разів говорив, що перебування моє в кріслі міністра внутрішніх справ є не самоціллю... це важка робота. Я це розглядаю таким чином — відставка міністра МВС, що займає таку позицію, таку як я зараз займаю, - це питання вибору суспільства. Якщо вибір суспільства буде такий - я його прийму, я відійду вбік. Для мене це не проблема», - підкреслив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Аваков був призначений в.о. міністра внутрішніх справ України 22 лютого.

Авакова обвинувачували в непрозорій кадровій політиці, яку він проводить у МВС.

25 березня недалеко від Рівного було знайдено з вогнепальними пораненнями в серці тіло лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка.

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Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, оголошений раніше в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненської області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка 25 березня «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і обвинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

У зв'язку з цим організація наполягає на відставці Авакова.

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28 березня позафракційний народний депутат Інна Богословська зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Також Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин загибелі Музичка більшістю голосів ухвалила рішення рекомендувати тимчасово усунути Авакова від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.