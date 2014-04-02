Долю України вирішують Росія і США, а не Європа - аналітик Stratfor

Про це написав американський політолог, голова розвідувально-аналітичної організації Stratfor Джордж Фрідман, переклад статті якого опублікував ресурс ИноСМИ.

"Найцікавіше те, що з початком чергового акту росіяни й американці потягнулися один до одного. Звичайно, з європейцями росіяни теж говорять, але коли дискусія підійшла до питання про визначення майбутнього України і до розгляду різних варіантів, Лавров почав дзвонити Керрі, і Керрі відповідає на його дзвінки", - пише Фрідман.

На його думку, це демонструє "щось важливе у тому, як влаштований і діє наш світ". Зокрема, це те, що на тлі всіх своїх внутрішніх проблем і слабкостей США залишаються світовим, а Росія - регіональним лідером. Другим аспектом є відсутність єдності в ЄС як політичного суб'єкта.

Читайте такожКеррі: Військами на кордоні Росія залякує Україну"У Європі немає такої фігури, яка могла б виступати від імені європейських держав щодо такого важливого питання. Британці виступають від імені британців, французи від імені французів, німці від імені німців, а поляки від імені поляків. Коли ведеш переговори з європейцями, їм треба спочатку дати можливість домовитися між собою", - вважає Фрідман.

Тому Росія в першу чергу почала переговори з США.

"Якщо буде досягнута російсько-американська домовленість про розв'язання кризи, до неї можуть підключитися німці та інші країни", - заявив Фрідман.