Янукович дав чергове інтерв'ю

15:35, 02 квітня 2014
Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович дав чергове інтерв'ю журналістам.

Янукович

Зокрема, Янукович сказав, що не давав наказу силовикам використовувати зброю. Він також зазначив, що стрілянина почалася з будівлі, яку ніби-то контролювала опозиція. 

Окрім цього, екс-президент Янукович ставить під сумнів легитимність президентських виборів, які мають відбутися у травні. 

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