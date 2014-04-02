Янукович дав чергове інтерв'ю
15:35, 02 квітня 2014Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович дав чергове інтерв'ю журналістам.
Янукович дав інтерв'ю російському телеканалу
Зокрема, Янукович сказав, що не давав наказу силовикам використовувати зброю. Він також зазначив, що стрілянина почалася з будівлі, яку ніби-то контролювала опозиція.
Окрім цього, екс-президент Янукович ставить під сумнів легитимність президентських виборів, які мають відбутися у травні.
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