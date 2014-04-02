Янукович дав чергове інтерв'ю

Зокрема, Янукович сказав, що не давав наказу силовикам використовувати зброю. Він також зазначив, що стрілянина почалася з будівлі, яку ніби-то контролювала опозиція.

Окрім цього, екс-президент Янукович ставить під сумнів легитимність президентських виборів, які мають відбутися у травні.