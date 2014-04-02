Турчинов: Заяви Януковича не містять ні юридичної, ні політичної позиції



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер лайф» на Першому Національному, відповідаючи на запитання щодо того, що екс-президент Віктор Янукович попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна, який вважає Януковича легітимним президентом, ввести війська до України і чи мав Путін на це юридичне підґрунтя.

Турчинов також зазначив, що Путін «вважає і Крим частиною Росії», але ж Крим був, є і буде українською землею.

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«Фантазії пана Путіна ні до чого. Всі цивілізовані країни не визнають окупацію Криму і визнають легітимну владу в Україні. А заяви громадянина Януковича, який переховується в Російській Федерації від українського правосуддя, не носять жодної ні юридичної, ні політичної позиції змістовної для України», - сказав Турчинов.