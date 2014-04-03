Путін не обіцяв Меркель відвести війська від кордону України - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві з главою МЗС Казахстану.

«Що стосується останньої телефонної розмови президента Путіна і канцлера Меркель (31 березня), там прозвучала не обіцянка. В ході цієї розмови наш президент поінформував канцлера ФРН, що після завершення навчань, що проводилися в Ростовській області, один з батальйонів, які беруть участь у цих навчаннях, повернувся на місце постійної дислокації Самарської області», - сказав Лавров.Читайте такожАнексія Криму нагадує події 1938 року – міністр фінансів Німеччини

За його словами, у міру виконання завдань, які стояли перед учасниками навчань, інші «підрозділи також повертатимуться на місця своєї постійної дислокації»

Лавров заявив, що відносно переміщення військових підрозділів Росії територією РФ не немає жодних обмежень, і західні партнери визнають, що в правовому сенсі жодних проблем не виникає.

«Я б не став, як намагаються робити нинішня українська влада та її покровителі на Заході. Ми вважаємо, що якщо вводиться термін «деескалація», то не треба займатися нарощуванням риторики. Перш за все, потрібно зменшити риторику, яка зараз зашкалює і виходить за рамки розумного», - сказав Лавров.Читайте такожМеркель не погодилась із порівнянням Путіна з Гітлером

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен не підтвердив повідомлення про відведення частини російських військ від кордону з Україною і ще раз закликав Москву до деескалації ситуації і початку політичного діалогу з українською владою.