НАТО задоволене співпрацю з Молдовою

Північноатлантичний альянс виступає за вироблення стійкого політичного рішення придністровського конфлікту шляхом надання Придністровському регіону особливого юридичного статусу на основі дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Таку заяву зробив помічник заступника генерального секретаря НАТО Роберт СІММОНС на зустрічі в Кишиневі з Президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ.

Представник НАТО дав позитивну оцінку співпраці Молдови і Північноатлантичного альянсу в рамках Індивідуального плану партнерський дій Молдова-НАТО, підкресливши, що документ впроваджується з дотриманням принципу нейтралітету Молдови. Р.СІММОНС підкреслив, що співпраця республіки і НАТО в рамках названого плану не означає рух республіки до приєднання до Північноатлантичного альянсу. Р.СІММОНС висловив сподівання надію на активізацію співпраці НАТО з Молдовою, зокрема, після ухвалення парламентом республіки Концепції національної безпеки Молдови.

У свою чергу В.ВОРОНІН дав високу оцінку співпраці республіки з Північноатлантичним альянсом, відзначивши, що за допомогою НАТО в країні був вирішений ряд проблем, які держава не була в змозі вирішити власними силами, не маючи фінансової підтримки.

Президент Молдови відзначив, що всі проекти, розроблені у співпраці з НАТО, були успішно реалізовані, що підтверджує ефективність існуючого партнерства і відкриває нові перспективи для співпраці. В.ВОРОНІН підтвердив важливість впровадження Індивідуального плану партнерських дій, відзначивши, що на початку весняної сесії парламент обговорить проект Концепції національної безпеки Молдови, в якій будуть відображені ініціативи Президента щодо зміцнення заходів довіри між Кишиневом і Тирасполем. Глава держави відзначив також, що нейтралітет Молдови є важливою умовою для придністровського врегулювання.