Екс-глава "Беркуту" Кусюк може перебувати в Криму - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року.

Він зазначив, що в основному йдеться про бійців донецького “Беркуту”, декілька осіб з київського та луганського “Беркуту”. Він зазначив, що за деякою інформацією вони перебувають в Криму. Яровий також нагадав, що на сьогодні затримано трьох працівників київського “Беркуту”.

Колишній керівник спецпідрозділу Сергій Кусюк також може знаходитися в Криму.

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Яровий повідомив, що проводиться службове розслідування щодо видачі зброї працівникам спецпідрозділу. За його словами, частина документів знищена, тому досить складно з'ясовувати, звідки видавалася зброя. В той же час він наголосив, що на сьогодні “вся зброя на місці”.