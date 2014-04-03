Екс-глава "Беркуту" Кусюк може перебувати в Криму - МВС
На сьогоднішній день Україну залишили 67 бійців спецпідрозділу "Беркут".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року.
Він зазначив, що в основному йдеться про бійців донецького “Беркуту”, декілька осіб з київського та луганського “Беркуту”. Він зазначив, що за деякою інформацією вони перебувають в Криму. Яровий також нагадав, що на сьогодні затримано трьох працівників київського “Беркуту”.
Колишній керівник спецпідрозділу Сергій Кусюк також може знаходитися в Криму.
Читайте такожЗатримано командира роти "Беркуту", який видавав підлеглим вогнепальну зброю - ГПУ
Яровий повідомив, що проводиться службове розслідування щодо видачі зброї працівникам спецпідрозділу. За його словами, частина документів знищена, тому досить складно з'ясовувати, звідки видавалася зброя. В той же час він наголосив, що на сьогодні “вся зброя на місці”.