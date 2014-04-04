Міністр оборони РФ обґрунтував захоплення Криму загрозою російським військам

Про це заявив міністр оборони РФ, генерал армії Сергій Шойгу на позаплановому засіданні колегії військового відомства, передає ИТАР-ТАСС.

"В останні кілька місяців внутрішньополітична ситуація на Україні продовжувала погіршуватися і на початку березня досягла своєї кризової фази. Виникла загроза життя цивільного населення Криму і небезпека захоплення російської військової інфраструктури екстремістськими організаціями", - сказав він.

Читайте такожЯпонія натякнула РФ на референдум на Курилах і нагадала про українців Далекого Сходу"Це вимагало від міністерства оборони рішучих дій", - підкреслив міністр. "Виходячи з ситуації, обстановки, підрозділи Чорноморського флоту посилили охорону російських військових об'єктів у Криму", - нагадав Він.

Під "посиленням охорони російських військових об'єктів", очевидно, мається на увазі поява на початку березня в Криму російських солдатів без розпізнавальних знаків, які почали планомірно захоплювати об'єкти української військової інфраструктури.

Під час штурму ними 13-го фотограмметричного центру Центрального управління військово-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України в місті Сімферополь були вбиті український військовослужбовець прапорщик Сергій Кокурін, а також одна з цивільних осіб, що підтримували окупантів.

Вогонь вели невідомі снайпери без розпізнавальних знаків, які ймовірно, також є російськими військовослужбовцями.

"Під час даних заходів Російська Федерація не порушила жодного двостороннього договору з українською стороною, а також своїх міжнародних зобов'язань", - підкреслив Шойгу.

Нагадаємо, в процесі бойових дій за окупації Криму Володимир Путін 4 березня виступив із заявою про те, що Росія не зобов'язана виконувати зобов'язання, дані попередній владі України, після того, як в країні відбулася революція.

Також Держдума РФ в односторонньому порядку денонсувала всі угоди з Україною щодо Чорноморського флоту.

Крім того, військова анексія Криму є відкритим порушенням Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україні в обмін на відмову від ядерної зброї гарантувалися дотримання суверенітету і територіальної цілісності. Країнами-гарантами виступили Росія, США і Великобританія.