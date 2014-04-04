За останні два місяці в Україні відбулось близько 320 сепаратистських акцій - віце-прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві для регіональних ЗМІ повідомив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема.

За його словами, за сепаратистські прояви, хуліганство, вбивства, нанесення тілесних ушкоджень відкрито кілька десятків кримінальних проваджень, розслідування яких перебуває в активній стадії.

Як сказав Ярема, у провадженні СБУ перебуває 40 кримінальних проваджень, МВС - 35.Читайте такожУ Дніпропетровській ОДА розповіли, як впоралися з мітингами сепаратистів

Ярема зауважив, що зараз акцій сепаратистського характеру дещо поменшало, “але це не означає, що нам можна розслабитися: кошти, викрадені Януковичем, працюють, і заспокоюватись нам рано”.

“За нашою інформацією, 9 і 1 травня планується ряд акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації. Наскільки далеко керівництво РФ планує зайти з цими акціями, ми відслідковуємо, так само як відслідковуємо і пересування російських військ на кордоні з Україною”, - повідомив Ярема.