У МЗС відповіли на намір Росії звільнити затриманих в Україні сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс на брифінгу.

"Хвилюють утиски прав людини та факти політичних репресій у Росії, що почастішали... Лише за даними російських правозахисних організацій, у РФ сьогодні відбувають покарання більше 70 політичних ув'язнених", - зазначив Перебийніс.

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За його словами, яскравим свідченням репресій у Росії став "так званий суд над опозиційним політиком Олексієм Навальним" і "дивовижне, як для XXI століття, рішення прокуратури Росії про заборону публікації його матеріалів у соціальних мережах".

"Очевидно, російська влада так боїться сьогодні правди про те, що відбувається у Росії.. Сьогодні ми стали свідками поширення так званого російського зразка демократії на окуповану Росією Автономну Республіку Крим. Утиск прав і свобод громадян України, викрадення і знущання над українськими військовослужбовцями, зневага до національних символів Української держави, блокування українських ЗМІ і, нарешті, жорстоке вбивство нашого побратима - кримського татарина Решата Аметова, лише за те, що він висловив протест проти російської окупації, - усе це є елементами "демократії", яку нині насаджує Росія на частині території України. Будь-які намагання Росії звинуватити українську владу у нібито порушенні прав людини є нічим іншим як спробою приховати власні проблеми, переводячи акцент на спотворену нею ж картину в Україні", - вважають в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, Держдума Росії прийняла заяву на захист сепаратистів на південному сході України.

Російські депутати вважають, що в даний час в Україні «свідомо і повсюдно обмежуються свобода зборів, свобода висловлювання думок з політичних питань, свобода засобів масової інформації, закриваються неугодні засоби масової інформації».

«Політичні репресії виключають можливість цивілізованого розв`язання політичної кризи в Україні. Необгрунтоване переслідування лідерів опозиції, арешти політичних діячів за сумнівними підставами ніяк не вписуються в декларативні заяви нинішньої української влади про прихильність демократії. Зростає тиск на російськомовних громадян у всіх регіонах України, і особливо на південному сході. Арештовані та затримані сотні учасників протестних акцій, серед яких Павло Губарєв (Донецьк), Арсен Клінчаєв (Луганськ), Олександр Харитонов (Луганськ), Антон Давидченко (Одеса), Михайло Чумаченко (Донецьк)», - говориться в документі.

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У Держдумі впевнені, що «політичним репресіям піддаються російські співвітчизники і ті, хто виступають за співпрацю з Росією».

Держдума РФ наполягає «на суворому дотриманні загальновизнаних принципів і норм міжнародного права у сфері захисту прав і свобод людини».

Російські депутати заявляють, що «всі незаконно переслідувані лідери народного протесту мають бути негайно звільнені».