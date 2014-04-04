Аваков хоче саджати на 2 роки за продаж голосу на виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує посилити відповідальність всіх сторін виборчого процесу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Аваков виступає з ініціативою ухвалення Закону України про внесення відповідних змін до Кримінального Кодексу України.

Читайте такожВитрати на проведення виборів скорочено майже на 800 млн грн - ЦВК

"Новий Законопроект передбачає посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян . Йдеться про покарання за підкуп виборців , підтасування результатів волевиявлення , підробку виборчої документації та інших правопорушень виборчого процесу", - повідомив він.

Міністр заявляє, що дані зміни стануть ще однією "новацією для українського законодавства" - введення кримінальної відповідальністі для виборців, які погоджуються прийняти кошти та інші матеріальні блага в обмін на голосування за того чи іншого кандидата, чи політичну силу.

"Ні для кого не секрет, що підкуп виборців, та інші порушення стали нормою життя для Українського суспільства. Завдання МВС – покласти край безвідповідальній діяльності осіб, для яких підкуп виборців - звичайна справа.. Відповідати за підкуп повинні не тільки ті, хто пропонує, але й ті – хто погоджується", - каже Аваков.

Читайте такожУ ЦВК розповіли, скільки кандидатів візьмуть участь у президентських виборах

Міністр пропонує запровадити наступну норму: якщо виборець погодиться віддати свій голос в обмін на грошові чи матеріальні вигоди, його може бути оштрафовано у розмірі від 1700 до 5400 гривень чи присуджено виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Якщо ж на "гарячому" спіймають осіб, які пропонують виборцю прийняти "угоду", то Аваков пропонує запровадити ув'язнення на строк від 5 до 7 років.

"Завдання органів внутрішніх справ, полягає не у виявлення та покаранні виборців, які погодилися бути підкупленими. Наша мета у наближенні виборчого процесу в Україні до демократичних стандартів, до беззаперечного дотримання Закону всіма сторонами виборчого процесу та профілактика можливих порушень виборчих прав громадян", - сказав він.

Читайте такожОпубліковано перші рейтинги після відмови Кличка йти в президенти

Аваков підкреслив, що звернеться до в.о. Президента України та Кабміну з пропозицією внести відповідний Законопроект до повістки дня найближчого засідання Верховної Ради для його негайного та позачергового обговорення.