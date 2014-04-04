Румунія продовжує підтримувати євроінтеграцію України - посол

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це він сказав під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським.

У контексті обговорення ситуації, що склалася у Криму, Лубківський подякував румунській стороні за рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема за співавторство резолюції щодо територіальної цілісності України, яка була прийнята Генасамблеєю ООН 27 березня.

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У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо перспектив розвитку українсько-румунського співробітництва, у тому числі шляхом активізації політичного діалогу на вищому рівні.

Іонеску привітав підписання політичної частини Угоди про асоціацію України та ЄС.

Сторони домовилися активізувати співпрацю за пріоритетними напрямами порядку денного двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічний та гуманітарній сферах.