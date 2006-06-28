Луценко захистить пікетувальників

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що міліція проведе розслідування, чи мали місце факти порушення російськими військовослужбовцями прав і свобод активістів "Студентського братства" під час сьогоднішнього пікетування останніми штабу ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні у Севастополі на запитання журналістів, чи буде проводитися розслідування сьогоднішнього інциденту біля будинку штабу ЧФ РФ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Звичайно, буде, але я це розцінюю як хуліганство, воно не є кримінальним злочином. Насправді, єдине, що міліція має - забезпечити право пікетуючих на цей пікет. Якщо були хуліганські прояви з будь-якого боку, вони будуть притягнуті, допитані. Очевидно, їм будуть виписані адміністративні штрафи, більше українське законодавство не передбачає відповідальності”.

“З іншого боку, - продовжив міністр, - я можу сказати лише про одне: вважаю, що міліція має не тільки боротися зі злочинцями, але й забезпечувати права і свободи громадян. У цьому сенсі “Студентське братство”, “Севастополь-Крим-Росія”, будь-які інші організації мають право на мирні пікетування, не блокуючи руху транспорту або роботи державних підприємств. Якщо всі ці умови будуть забезпечені, то, звичайно, міліція буде забезпечувати їхні права і свободи, визначені Конституцією”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні військовослужбовці ЧФ РФ порвали плакати і зруйнували намети Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство”, яке зранку пікетує будинок штабу Чорноморського флоту Росії з вимогою не порушувати Конституцію України.

Крім того, за словами керівника організації Олега ЯЦЕНКА, місцевий житель у символіці “Руського блока” здійснив наругу над державним прапором України. Як стверджує лідер "Студентського братства", представники міліції затримали його і повезли у відділення.