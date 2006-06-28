Принц Ендрю прибув в Україну

В Україну з офіційним дводенним візитом прибув Його Королівська Високість принц Ендрю, герцог Йоркський.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси та зв’язків з громадськістю Посольства Великої Британії, метою візиту є подальше поглиблення відносин між Україною та Сполученим Королівством, зокрема, у контексті прагнень України до інтеграції у європейські та євроатлантичні структури, а також покращення економічних і бізнес відносин між Великою Британією та Україною.

Під час візиту герцог Йоркський зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та міністром закордонних справ України Борисом ТАРАСЮКОМ. Він також обговорить інвестиційний клімат і перспективи для британського бізнесу в Україні з британськими та українськими бізнесменами.

Його Королівська Високість відвідає Британську раду, а також Національну академію оборони, проект “Англійська для миротворців”, який фінансується Великою Британією.

Після прибуття до Києва герцог Йоркський сказав: “Україна - важливий партнер для Британії. Інтерес британського бізнесу до України зростає. Наша програма військового співробітництва є однією з найбільших у регіоні. Ми вітаємо досягнення України у розвитку сучасного демократичного суспільства і ринкової економіки та відданості інтегруванню з рештою Європи. Велика Британія бажає бачити стабільну, безпечну, заможну і незалежну Україну, а ми, у свою чергу, будемо продовжувати підтримувати її демократичні та економічні реформи”.