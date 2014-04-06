У МВС розповіли, яке покарання загрожує сепаратистам на Сході

МВС закликає громадян не порушувати закон, підтримувати правопорядок та вирішувати всі проблеми мирним шляхом.

Про це йдеться у повідомлені, розміщеному на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"Наша позиція залишається незмінною - кожен громадянин згідно з Конституцією має право збиратися мирно без зброї для обговорення поточних питань і проблем. Але масові акції, що супроводжуються насильством, захопленням будівель, псуванням майна - поза законом!", - наголошують у відомстві.

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У зв'язку з проведеними сьогодні сепаратистськими акціями в Харкові, Донецьку та Луганську, які супроводжувалися спробами захоплення державних установ, у МВС нагадують, що захоплення державних будівель та масові заворушення є злочином, покарання за який передбачено Кримінальним Кодексом України.

"Відповідно до ст.294 Кримінального Кодексу України за організацію масових заворушень, які супроводжуються насильством та іншими протиправними діями, зокрема, організаторам та підбурювачам масових заворушень, загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.

МВС обіцяє притягнути до відповідальності всіх організаторів, підбурювачів і учасників масових заворушень, незалежно від партійної приналежності, громадянства, місця проживання та політичних поглядів.